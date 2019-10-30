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Dünya

ABD'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

2019-10-30 07:44:00 -
ABD'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, mesajında, "ABD hükümeti adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlayan Türk halkını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Pompeo, "Halklarımız arasındaki sağlam ilişki, iki ülke arasındaki ortaklığın da temelidir. NATO ve Güvenlik partnerleri olarak onlarca yıldır bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağladık. Birlikte çalıştığımız zaman insanlarımız daha güçlü ve daha başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

 

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