ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu

Osman Yiğit

Amerika’nın Kuzey Karolina eyaleti merkezli “Ecoland İnstitute” isimli kuruluşun, Türkiye’nin İç Anadolu bölgesindeki illere Suriyeli mültecileri yerleştirmek gibi tuhaf bir proje için bir süredir çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas’ın bir bölümü, Kırıkkale ve Çankırı illerinde Suriyeliler için “komün” tarzı tarımsal üretime dayalı köyler inşa etmek istediklerini ifade eden söz konusu organizasyonun ana yöneticisi gözüken Tolga Erkmen isimli şahsın, İstanbul ve Ankara arasında mekik dokuduğu ve kendisine bağlı ekiplerin de sahada incelemeler yürüttükleri öğrenildi.

Hedeflerinde devlete ait tarım arazileri var

İç Anadolu’da özellikle boşalan veya çok az nüfus kalan köy yerleşkelerine yakın alanlara ilgi duyan proje yönetiminin, köylüden arazi almaktan ziyade bu köylere yakın devlete ait tarımsal niteliği olan veya tarımsal olarak kullanılmayan arazilere ilgi duymakta oldukları belirtilirken, buralara kurmayı planladıkları yeni köylere mülteci kamplarından ve büyükşehirlerden nüfus getirmeyi planladıkları kaydedildi.

Hainler ülkenin mayasını bozacak

Türkiye’nin birçok açıdan en az bozulmuş illerini barındıran İç Anadolu bölgesine yönelik Amerikalılarca projelendirilmeye çalışılan girişimin, Başkentin dibine PKK, DAEŞ ve Ermeni terör unsurlarını sokmak, ülkenin mayasını bozmaya çalışmak, sosyolojik ve etnik dengelerle oynayarak huzursuzluklar çıkarıp, büyük kargaşalara sebep olmak gibi riskler barındırdığı değerlendirilirken, bir Milli Güvenlik meselesi olarak ele alınan konunun Türk güvenlik birimlerince yakından izlenmekte olduğu vurgulandı.

ABD merkezli “Ecoland İnstitute” isimli kuruluşun Türkiye’nin göbeğinde kendi kendine “göç” ve “iskan” çalışması yürütmesi şaşkınlıkla karşılanırken, organizasyonun başındaki Türkçe konuşmayı bile bilmeyen Tolga Erkmen isimli şahsın Masonik Rotary kulüpleriyle bağlantıları, şüpheleri daha da artırıyor. Erkmen’e ilişkin bir başka çarpıcı bilgi ise, şahsın Ecoland İnstitute’nin yanısıra Uluslararası Kültür ve Kariyer Değişim Kurumu’nun (ICCE) 12 yıldır başkanlığını yürütüyor olması.