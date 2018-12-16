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ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu

Dünyada bozgunculuğun ve emperyalizmin bayraktarlığını yapan ABD'nin, Türkiye’nin birçok açıdan en az bozulmuş illerini barındıran İç Anadolu bölgesine yönelik Suriyeli mültecileri yerleştirmek gibi tuhaf bir proje için bir süredir çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

16 Aralık 2018 Pazar 13:47
ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu

Osman Yiğit

Amerika’nın Kuzey Karolina eyaleti merkezli “Ecoland İnstitute” isimli kuruluşun, Türkiye’nin İç Anadolu bölgesindeki illere Suriyeli mültecileri yerleştirmek gibi tuhaf bir proje için bir süredir çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Sivas’ın bir bölümü, Kırıkkale ve Çankırı illerinde Suriyeliler için “komün” tarzı tarımsal üretime dayalı köyler inşa etmek istediklerini ifade eden söz konusu organizasyonun ana yöneticisi gözüken Tolga Erkmen isimli şahsın, İstanbul ve Ankara arasında mekik dokuduğu ve kendisine bağlı ekiplerin de sahada incelemeler yürüttükleri öğrenildi.

Hedeflerinde devlete ait tarım arazileri var

İç Anadolu’da özellikle boşalan veya çok az nüfus kalan köy yerleşkelerine yakın alanlara ilgi duyan proje yönetiminin, köylüden arazi almaktan ziyade bu köylere yakın devlete ait tarımsal niteliği olan veya tarımsal olarak kullanılmayan arazilere ilgi duymakta oldukları belirtilirken, buralara kurmayı planladıkları yeni köylere mülteci kamplarından ve büyükşehirlerden nüfus getirmeyi planladıkları kaydedildi.

Hainler ülkenin mayasını bozacak

Türkiye’nin birçok açıdan en az bozulmuş illerini barındıran İç Anadolu bölgesine yönelik Amerikalılarca projelendirilmeye çalışılan girişimin, Başkentin dibine PKK, DAEŞ ve Ermeni terör unsurlarını sokmak, ülkenin mayasını bozmaya çalışmak, sosyolojik ve etnik dengelerle oynayarak huzursuzluklar çıkarıp, büyük kargaşalara sebep olmak gibi riskler barındırdığı değerlendirilirken, bir Milli Güvenlik meselesi olarak ele alınan konunun Türk güvenlik birimlerince yakından izlenmekte olduğu vurgulandı.

ABD merkezli “Ecoland İnstitute” isimli kuruluşun Türkiye’nin göbeğinde kendi kendine “göç” ve “iskan” çalışması yürütmesi şaşkınlıkla karşılanırken, organizasyonun başındaki Türkçe konuşmayı bile bilmeyen Tolga Erkmen isimli şahsın Masonik Rotary kulüpleriyle bağlantıları, şüpheleri daha da artırıyor. Erkmen’e ilişkin bir başka çarpıcı bilgi ise, şahsın Ecoland İnstitute’nin yanısıra Uluslararası Kültür ve Kariyer Değişim Kurumu’nun (ICCE) 12 yıldır başkanlığını yürütüyor olması.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:47
  1. Kırıkkale
  2. Yozgat
  3. Sivas
  4. Kırşehir
  5. Kayseri
  6. İstanbul
  7. Çankırı
  8. Ankara
  9. Kuzey Karolina
  10. Amerika
  11. Ecoland İnstitute
  12. İç Anadolu bölgesi
  13. Suriyeli mülteciler
  14. komün
  15. PKK
  16. DAEŞ
  17. Ermeni terör unsurları
  18. Milli Güvenlik
  19. Türk güvenlik birimleri
  20. iskan
  21. Tolga Erkmen
  22. Masonik Rotary kulüpleri
  23. Uluslararası Kültür ve Kariyer Değişim Kurumu(ICCE)

YORUM YAZ

  • Metin YükselMetin Yüksel23 dk önce
    düsman uyumuyor, yeni birsey degil, yüzyillardir böyle...karsi hamle yapmassan, sag sola bakip durursun, ne oldugunu bile anlamazsin
  • şenay doğan şenay doğan 26 dk önce
    hicret için allahın mülkünü genişletin allaha borç verin ötesinden korkmayın BORCUNA ALLAHTAN DAHA SADIK KİMSE YOKTUR allaha emanet olun
  • timurtimur37 dk önce
    Yenimi anladiniz ne oldugunu
  • sait ustasait usta39 dk önce
    bu tür pisliklerin önünü kesmenin en basit yolu bir mermidir......yapilan hainlik ve pisliklerin, bu topraklarda cezasinin yokluklugundan cesaret aliyorlar.
  • Oğuz Oğuz 39 dk önce
    Diğer bölgelerin suçu ne.....

Günün Özeti

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