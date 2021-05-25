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Dünya ABD'den Türkiye sınırında küstah adım! Fotoğraf paylaştılar
Dünya

ABD'den Türkiye sınırında küstah adım! Fotoğraf paylaştılar

ABD'nin terör örgütü YPG'ye olan desteği devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı General McKenzie, Suriye'ye yaptığı ziyarette teröristler ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 10:57:00 - 2021-05-25 11:09:29
ABD'den Türkiye sınırında küstah adım! Fotoğraf paylaştılar

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı General McKenzie, Suriye'ye giderek terör örgütü YPG’nin sorumlularıyla görüştü ve yolladıkları zırhlı Bradley araçları arkasına alarak poz verdi.

ABD’de Joe Biden yönetiminin YPG’ye desteği sürüyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood başkanlığında üst düzey bir heyetin 16 Mayıs’ta Suriye’nin Rakka kentinde YPG sorumluları ile görüşmesinden sonra geçtiğimiz cuma da ABD Merkez Kuvvetleri (Centcom) Komutanı General Frank McKenzie, Suriye’de en büyük bileşenini terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) denetimindeki bölgeyi ziyaret etti.

Amerikalı generale DAEŞ'e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu’nun komutan vekili İngiliz General Richard Bell de eşlik etti. Amerikalı general, Suriye’ye ziyaretinde hem zırhlı araçların önünde poz vererek bölgedeki mevcudiyetlerinin altını çizdi, hem de YPG’nin sorumlularıyla bir araya geldi.

Hürriyet'in haberine göre, güvenlik gerekçesiyle Suriye’nin kuzeyinde detayları açıklanmayan bir seyahat rotası izleyen General McKenzie’ye eşlik eden Amerikan AP haber ajansı ve ABC News muhabirleri, ziyaret sona erdikten sonra haberi yayınladı.

Buna göre General McKenzie, Suriye’nin doğusunda biri Türkiye sınırına yakın dört Amerikan askeri üssüne uğradı. McKenzie, DAEŞ militanlarının aileleri ve yakınlarının yaşadığı Al Hol dahil bölgedeki kampların nüfusunun azaltılması gerektiğini, bu kapsamda 100 Iraklı ailenin ülkelerine iade edilebileceğini söyledi. Al Hol’de çoğu kadın ve çocuk 70 bine yakın kişi yaşıyor.

'Taahhütlerimizin hayli güçlü bir ispatı olduğunu düşünüyorum'

Bir ABD askeri üssünde arkasında Amerikan M-2 Bradley modeli zırhlı araçların önünde poz veren general McKenzie, “Arkamdaki Bradley’lere bakın, tam şu anda konuşlandığımız üsse bakın. Bunun, taahhütlerimizin hayli güçlü bir ispatı olduğunu düşünüyorum” dedi. ABD, geçen yıl DSG'ye takviye Bradley zırhlı araç yollama kararı almıştı. Suriye’deki Rus güçleri geçen yıl bölgede Amerikan ve DSG devriyelerine müdahale edince General McKenzie daha fazla asker ve zırhlı araç talep etmişti.

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