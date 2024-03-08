ABD'den Türkiye için beklenmedik yeni anlaşma sinyali! Tüm Türkiye hazır olsun: F-35 programı gündemde

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ben Cardin, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün de konuşulduğunu açıkladı. Fidan'ın Washington'daki temasları kapsamında Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cardin ve komisyon üyeleriyle görüştüğü belirtildi.

Cardin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, Suriye ve insan hakları konularında kaygılarını ilettiklerini söyledi. Görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini belirten Cardin, Türkiye'nin Ukrayna konusundaki rolüne de dikkat çekti.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre; Hakan Fidan'ın, ABD ile daha güçlü işbirliğinin mümkün olduğu ilgi alanlarına değindiğini ifade eden Cardin, Türkiye'nin Ukrayna konusunda NATO müttefiki olarak önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Cardin, görüşmede Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün de konuşulduğunu belirtti ancak daha çok F-16 satışına odaklandıklarını ifade etti. Hatırlanacağı üzere Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle F-35 programından çıkarılmıştı ve ABD'nin CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışı yapmayı planladığını ve F-35 programına dönüşün mümkün olabileceğini dile getirmişti.

Son dönemde ABD'nin Türkiye'ye yaklaşık 20 milyar dolarlık yeni F-16 satışı yapma niyetini açıklaması, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin umutları artırmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Victoria Nuland da geçtiğimiz haftalarda Türkiye temasları sırasında bu konunun görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

Hakan Fidan'ın Washington ziyaretinin devamında, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması talebinin de gündeme getirilmesi bekleniyor.

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