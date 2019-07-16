ABD'den Türkiye açıklaması: Yanlış bir karardı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Mark Esper, "Türkiye önemli bir NATO üyesidir, S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Esper, 'Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemini alma hevesinin NATO ve Türkiye’nin güvenliğine zarar verdiğini' belirtti.

ABD senatörlerinin sorularını yanıtlayan Esper, "Türkiye eski ve önemli bir müttefik ama S-400 kovalaması, Ankara ve NATO’nun güvenliğini bozuyor. S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

"Türkiye ile yakın askeri işbirliğini korumak istiyoruz"

Türkiye’yi, S-400 alması durumunda F-35 savaş uçaklarını alamayacağı konusunda defalarca uyardıklarının altını çizen Esper, aynı zamanda ABD’nin Türkiye’yle yakın askeri işbirliğini korumak istediğini savundu.

Esper ayrıca, “S-400 alımı, F-35’in yeteneklerini ve gelecekteki hava üstünlüğümüzü koruma yeteneğimizi temelden zayıflatıyor” dedi.

ABD medyası, Esper’in bu yorumunun, Türkiye’ye S-400 sevkiyatı başladıktan bu yana Washington’un yaptığı ilk detaylı açıklama olduğuna dikkat çekiyor.

ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetleri Komitesi bugün, Esper’in savunma bakanlığı adaylığını görüşüyor.

Trump, savunma bakan vekili olarak görev yapan Mark Esper'in savunma bakanlığına adaylığını Senato'ya göndererek resmileştirmişti.