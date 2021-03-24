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Dünya ABD'den Türkiye açıklaması: Teklifimizi...
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Teklifimizi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşme sonrasında açıklamalar peş peşe geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:44:00 -
ABD'den Türkiye açıklaması: Teklifimizi...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi dün itibariyle başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılacak.

Kritik görüşme

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Biden yönetimi ile Ankara arasındaki ilk temas oldu.

Görüşme sonrası ilk açıklamalar

Ankara, Washington'ın "Afganistan görüşmeleri Türkiye'de yapılsın" teklifini kabul etmişti. Bu konuya değinen Blinken, Afganistan toplantısına ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti.

Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında etraflıca görüş alışverişi yapıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den PKK ve FETÖ'yle ilgili taleplerini tekrarladı. Çavuşoğlu ve Blinken, S-400 savunma sistemi konusunu da ele aldı. Görüşmede ittifak ilişkilerinin önemi teyit edildi.

Twitter'dan da açıklama yapan Blinken, "Bugün Çavuşoğlu'yla Brüksel'de buluştum. NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele konusunda işbirliğinin devamını dört gözle bekliyorum. Yunanistan ile keşif görüşmelerine desteğimizi dile getirdim. Demokrasi ve insan haklarının önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ise, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapıcı bir toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele aldık. Afganistan, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, Libya ve terörle mücadele konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Blinken'dan Türkiye mesajı

Blinken, dün zirvede katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye ile bazı konularda anlaşmazlık yaşadıklarının bir sır olmadığını söyleyerek, "Türkiye'yi NATO ve ABD'ye yakın tutmak, hem Ankara'nın hem de bizim çıkarımıza" demişti.

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