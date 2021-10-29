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Dünya ABD'den Türkiye açıklaması! NATO vurgusu dikkat çekti
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması! NATO vurgusu dikkat çekti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 18:54:00 -
ABD'den Türkiye açıklaması! NATO vurgusu dikkat çekti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortağıdır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sitesinde paylaşılan mesajda, Blinken'in ABD adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Türk halkına tebriklerini sunduğu belirtildi.

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortağıdır." ifadesini kullanan Blinken, Türkiye'nin onlarca yıldır küresel zorluklara karşı koymak için ABD ve uluslararası toplumun yanında durduğunu kaydetti.

Blinken, iki ülkenin uzun yıllara dayanan ilişkisinin ticaret, diplomasi ve güvenlik alanlarında güçlü bir iş birliği üzerine kurulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son derece derin, halklar arası bağlar varlığını nesiller boyu sürdürmüştür ve ilişkimizin gücü açısından kritik önem taşımaktadır.

Bu özel günü kutlarken size en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı büyütmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

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