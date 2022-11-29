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Dünya ABD'den Türkiye açıklaması: Endişeliyiz
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmediğini belirterek olası bir kara operasyonundan endişe ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 22:39:00 -
ABD'den Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Pentagon'dan Türkiye’nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

 

DEAŞ ile mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DEAŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık." ifadelerini kullandı.

ABD askeri bölgeden çekilmedi

Ryder, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtti. Ayrıca Ryder, Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilmediğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'de olası kara harekatından endişelendiklerini belirten Ryder, Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Ryder, "Bakan Austin yakında mevkidaşı (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) ile konuşacak." dedi.

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