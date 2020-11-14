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Teknoloji ABD'den Tiktok kararı: Süre uzatıldı
Teknoloji

ABD'den Tiktok kararı: Süre uzatıldı

ABD hükümeti, video paylaşım uygulaması TikTok'a tanınan süreyi 15 gün daha uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 03:20:00 -
ABD'den Tiktok kararı: Süre uzatıldı

ABD hükümeti, video paylaşım platformu Tiktok'a tanınan sürenin 15 gün daha uzatılmasına karar verdi. Böylece TikTok, ülkedeki faaliyetlerine 27 Kasım tarihine kadar devam edebilecek.

TikTok, veri ihlalleri oluşturduğu gerekçesiyle geçtiğimiz ay ABD genelinde yasaklanmış ancak bu karar, bölge hakimi Wendy Beetlestone tarafından iptal edilmişti. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, mahkeme kararına uyulacağı belirtilmişti.

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