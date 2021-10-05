  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD'den terör örgütü YPG'ye 5 adet zırhlı araç hediye etti
Gündem

ABD'den terör örgütü YPG'ye 5 adet zırhlı araç hediye etti

PKK’nın Suriye uzantısı olan terörist YPG’ye binlerce TIR dolusu silah gönderen ABD şimdi de 5 adet Bradley tipi zırhlı aracı adeta hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 10:00:00 -
ABD'den terör örgütü YPG'ye 5 adet zırhlı araç hediye etti

PKK’nın Suriye uzantısı olan terör örgütü YPG’ye binlerce TIR dolusu silah veren ABD’den skandal bir adım daha geldi.

YPG, ABD’nin hibe ettiği Bradley tipi zırhlı araçlara bayraklarını asarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke kenti civarında devriye attığı görüntüleri paylaştı.

PKK/YPG’nin sözde Koordinasyon ve Askeri Operasyonlar Merkezi’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD’nin Haseke’de DAEŞ üyelerinin tutulduğu bir Geveran hapishanesi yakınında terör örgütü ile ortak devriye yürütmek için 5 adet Bradley tipi zırhlı araç konuşlandırdığını duyurdu. Teröristler, ABD araçlarına PKK/YPG bayrağı astığı bir fotoğrafı da paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hedef amerali basiterorist mc gurk

.......
  • Yanıtla

söz

gezdirme sabah akşam sınır ötesi operasyon yapıyorsun niye bu tankları vurmuyorsun akp abd yi kızdırmaktanmı korkuyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay