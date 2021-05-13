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Dünya ABD'den terör devleti İsrail'e skandal destek
Dünya

ABD'den terör devleti İsrail'e skandal destek

ABD Başkanı Joe Biden "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var" diyerek Müslümanların kalleşçe kanını döken terör devleti İsrail'e destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 07:09:00 -
ABD'den terör devleti İsrail'e skandal destek

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." dedi.

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini söyleyen Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." diye konuştu.

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Yorumlar

Ahmet

Bozacının şahidi şıracı al birini vur öbürüne alçaklar ALLAH KAHHAR İSMİYLE BU İKİSİNİ VE BUNLAR GİBİLERİNİ KAHRETSİN CEHENNEMİNDEN çıkarmasın.AMİN.
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Öztürk ÖZİSLAM

Binlerce bomba, binlerce plastik mermi Filistinlilere isabet edip öldürüp veya yaralerken, camide ibadet eden insanlara hayvanca saldırırken Filistin'in kendini savunma hakkı yok mu ey YAŞLI BUNAK BİDON KAFALI AHMAK!
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