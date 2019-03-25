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ABD'den tehlikeli hamle! Savaş gemileri gönderildi

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin üzerinde hakimiyet iddia ettiği Tayvan Boğazına'na bir destroyer ve bir sahil güvenlik gemisini gönderdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:34
ABD'den tehlikeli hamle! Savaş gemileri gönderildi

ABD, USS Curtis Wilbur destroyeri ve USCGC Bertholf sahil güvenlik teknesini tartışmalı bölge Tayvan Boğazı'na gönderdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Donanması 7. Filo Sözcüsü Clay Doss, ''24-25 Mart tarihlerinde gemilerimiz uluslararası hukuka uygun bir şekilde Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmıştır.'' dedi.

Çin, ABD'yi uyardı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise, ABD'nin Pekin ile Wahington arasında gerilime neden olacak bu tür girişimlerden uzak durması konusunda uyarıda bulundu.

Güney Çin Denizi'nde gerilim devam ediyor

ABD Donanması, tartışmalı bölge olan Güney Çin Denizi'nde serbestçe dolaşmaya devam ediyor. Çin hükümeti ise ABD'nin tutumunu ''provokasyon'' olarak niteliyor.

Tayvan meselesi

Japonya'nın 1895 yılındaki savaşta Çin'i yenilgiye uğratarak el koyduğu Tayvan Adası'ndan, mağlubiyetle ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası çekildi. Savaş sonrası Çin'de, koministlerle milliyetçiler arasında iç savaş başladı. 1949 yılında Mao Zedong öncülüğündeki Çin Kominist Partisi'nin iktidarı almasıyla, Milliyetçi Parti yanlıları kaçarak Tayvan Adası'na sığındı.

Kominist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya kaçan milliyetçiler 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini savunurken, Kominist Parti Tayvan'ı ülkenin özerk bir bölgesi olarak görmeye devam etti.

Ülkede ortaya çıkan iki farklı siyasi otoritenin neden olduğu gerilim ve karmaşa 1971'deki Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla yeni bir boyut kazandı. BM siyasi otorite olarak tanıdığı Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yerine siyasi otorite olarak Çin Halk Cumhuriyetini tanıma kararı aldı.

Karar sonrası Tayvan, bağımsızlık arayışını dönemsel farklılıklarla sürdürdü. 2005 yılında Çin Ulusal Kongresi'nin yürürlüğe koyduğu ''ayrılma/bölünme karşıtı kanun'' (Anti-secession Law) ile Tayvan'a karşı sürdüreceği tutumu açık bir şekilde ortaya koydu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:34
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Birleşmiş Milletler

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  • cujanascujanas26 dk önce
    CIN AMERIKADANMI KORKUYOR YOK EFENDIM amerika kendi kendine teröristlik yapiyor en sonunda nasibini alicak amerikan teröristleri.
  • cujanascujanas26 dk önce
    CIN AMERIKADANMI KORKUYOR YOK EFENDIM amerika kendi kendine teröristlik yapiyor en sonunda nasibini alicak amerikan teröristleri.

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