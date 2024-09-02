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Dünya ABD'den tehlikeli hamle! Maduro'nun uçağına el koydu
Dünya

ABD'den tehlikeli hamle! Maduro'nun uçağına el koydu

Yeniakit Publisher
2024-09-02 21:28:00 -
ABD'den tehlikeli hamle! Maduro'nun uçağına el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa, el koyduklarını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maduro'nun genellikle dış seyahatlerinde kullandığı uçağa el konulduğu belirtildi. Bakanlık, uçağın paravan şirket aracılığıyla alınıp ABD dışına çıkarıldığını ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımları deldiğini savundu.

Maduro'nun "devlet başkanlığı uçağı" olarak kullandığı belirtilen uçağa Dominik Cumhuriyeti'nde el konulmasının, seçimlerden bu yana ABD ile Venezuela arasında iyice gerginleşen ilişkilere yeni bir yük getirmesi bekleniyor.

Venezuela'da 29 Temmuz'da açıklanan sonuçlara göre Maduro'nun yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazandığı açıklanmıştı. Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetmişti.

ABD yönetimi ise seçim sonuçlarının şeffaf şekilde açıklanmadığını öne sürerek sonuçların halkın iradesini yansıtmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

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