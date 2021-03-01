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Dünya ABD'den Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman hakkında 'yaptırım' açıklaması
Dünya

ABD'den Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman hakkında 'yaptırım' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin gelecekte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "gerekirse" yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:43:00 - 2021-03-01 22:13:14
ABD'den Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman hakkında 'yaptırım' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cemal Kaşıkçı cinayetine ait raporun yayınlanmasından günler sonra ABD'nin gelecekte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "gerekirse" yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu

ABD istihbaratı tarafından 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı. Raporun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Veliaht Prens Selman hariç Kaşıkçı’nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulamıştı.

ABD'nin Selman'a yaptırımı

 

Tüm dünyanın tepkisini çeken karar sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD basınına verdiği demeçte Kaşıkçı raporunun yayınlanmasının ardından ABD'nin Selman'a karşı kullanacağı yaptırımlardan daha etkili araçları olduğunu belirtmişti.

Sözcü Jen Psaki, Beyaz Saray’daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin gelecekte Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "gerekirse" yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Psaki, “Elbette, istediğimiz bir zamanda ve şekilde herhangi bir eylemde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tarihsel olarak ABD, diplomatik ilişkilerimizin olduğu ülkelerin hükümet liderlerini cezalandırmadı” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Günün erken saatlerinde ise Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, ABD'ye Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı olarak Suudi Veliaht Prens Selman’a yaptırım uygulaması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Suudi Arabistan "Kaşıkçı" raporunu reddetmişti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ABD tarafından yayınlanan Kaşıkçı raporuna tepki gösterilerek, raporun reddedildiği vurgulanmıştı. Açıklamada, “Suudi Arabistan hükümeti, Cemal Kaşıkçı'yı öldürme suçuyla ilgili olarak ABD Kongresi'ne sunulan raporu reddediyor” ifadeleri yer almıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu reddettiği yönündeki açıklamasını desteklediğini bildirmişti.

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Yorumlar

Ibrahim Alkılıç

Abd diyor; ey selman, senin boynunda ki ipin ucu benim elimde. Otur dersem otur, kalk dersem kalk! Bunların dedelerinin boynunda da ingilizin ipi vardı.
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