ABD’den Suriye’ye üst düzey ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Suriye'deki askeri varlığını azaltma konusunda nasıl bir tavır alacağı merakla beklenirken, CENTCOM Komutanı General McKenzie Suriye'deki Deir ez Zor bölgesine süpriz bir ziyarette bulundu.

Los Angeles Times gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, CENTCOM Komutanı General McKenzie 13 Mart'ta, Suriye'nin doğusunda Deyr Zor bölgesindeki Ömer petrol sahasında bulunan ABD üssüne süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

General McKenzie ziyaret sonrası verdiği röportajda, ABD güçlerinin geri çekilmesi ile ilgili olarak, ''Geri çekilirsek ne olur? Bununla ilgilenmemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullanırken ABD güçlerinin bölgede istikrarı sağladığını belirtti. McKenzie DAEŞ'in Suriye ve Irak'ta hâlâ alan kazanmaya çalıştığını vurguladı. Biden yönetiminin Suriye'deki ABD askeri varlığına ne yapacağının sorulması üzerine McKenzie,''Sanırım yeni yönetim bununla ilgileniyor ve daha sonra bizimle görüşecekler.'' açıklamasında bulundu.