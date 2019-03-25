ABD'den Suriye açıklaması: Türkiye ile... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de YPG'den arındırılmış bir bölge konusunda Türkiye ile çalıştıklarını duyurdu.

James Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca belirli bir mesafede 'YPG'den arındırılmış güvenli bölge' konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.

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