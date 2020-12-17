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Dünya ABD’den Sudan’a normalleşme diyeti
Dünya

ABD’den Sudan’a normalleşme diyeti

ABD’nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan’ın teröre destek veren devletler listesinden çıkartılma kararının yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:04:00 -
ABD’den Sudan’a normalleşme diyeti

ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “45 günlük Kongre’ye bildirim süresi doldu. Dışişleri Bakanı, Sudan’ın terörizme destek veren devlet olarak tanımlanmasının iptali kararının 14 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten bildiriyi imzaladı” ifadelerine yer verildi.

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e destek verdiği gerekçesiyle “kara listeye” aldığı Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı. ABD Başkanı Trump, ekim ayında Sudan’ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya varması karşılığı terör listesinden çıkarılacağını açıklamıştı.

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