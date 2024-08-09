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Dünya ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler

Yeniakit Publisher
2024-08-09 21:48:00 -
ABD'den son dakika Gazze açıklaması! Tarih verdiler

ABD, Katar ve Mısır'ın ortak bildiri imzalayarak yaptığı ateşkes çağrısında yeni bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için yeri ve tarihi açıkladı.

ABD, Katar ve Mısır'ın ortak bildiri imzalayarak yaptığı ateşkes çağrısı sonuç verdi. Beyaz Saray, Hamas ve İsrail'in kabul etmesiyle birlikte ateşkes görüşmelerinin yeniden başlayacağını resmen duyurdu.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE TARİH BELLİ OLDU

Beyaz Saray, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ne yönelik ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin 15 Ağustos'ta Doha ve Kahire'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için ortak bildiriye imza atarak 15 Ağustos'ta müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yapmıştı.
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