0553 313 94 23

ABD'den skandal Suriye hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Suriye'deki askeri gücünü azaltmaya giden Amerikan ordusu, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki El Ömer petrol sahasına takviye güç gönderdi. ABD ordusu ayrıca, petrol sahalarının ve İran destekli güçlerin yakınındaki Bagoz'da da yeni bir üs kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 18:36
ABD'den skandal Suriye hamlesi!

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.

AA'nın Deyrizor'da güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy sabah saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı. Askeri konvoy, buradan geçerek Deyrizor ilinin güneydoğusundaki El Ömer petrol sahasına vardı.

Konvoyda, personel taşıyıcı ve tankların yer aldığı en az 30 zırhlı araç görüldü. El Ömer sahası, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Yeni üs hazırlığı

ABD ordusu ayrıca, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirledi. Yeni üssün Deyrizor'un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor. Halihazırda ABD'nin Deyrizor'un farklı noktalarında üs ve askeri noktaları var. Üslerin en büyüğü ise El Ömer petrol sahasında faaliyet gösteriyor.

Kurulması beklenen yeni üssün konumu, Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip. ABD, yeni üsten YPG/PKK'nın ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için de faydalanacak.

ABD'li komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile bir araya gelerek, bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti. Deyrizor ilinin içinden geçen Fırat Nehri'nin doğusu YPG/PKK'nın işgalindeyken, batısında Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar hakim.

Deyrizor'daki enerji kaynakları

Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor ili, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatak yer alıyor.

Bu petrol sahalarının toplandığı alan, tahminlere göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirmiş, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 18:36
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Suriye
  4. YPG
  5. PKK

YORUM YAZ

  • AlpAlp1 sa önce
    Toprak alamadık bari petrolleri hortumlaya devam edelim diyorlar.
  • AlpAlp1 sa önce
    YPG, PKK SANKİ SİZİN PETROL HORTUMLARININ KALKANI GİBİ.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MEB binası çocukların kullanımına açıldı
  1. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
  2. Norveç'te terör örgütü PKK..
  3. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
  4. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
  5. Çocukların oynadığı traktör durağa..
  6. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
  7. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
  8. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
  9. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
  10. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
  11. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
  12. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
  13. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
  14. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
  15. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
  16. Türk sularında yeni canlı türleri..
  17. Mustafa Destici’den önemli..
  18. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
  19. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
  20. Asgari ücret ne kadar olacak?..
  21. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
  22. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
  23. İngiliz taraftarlardan skandal!..
  24. EYT’lilerin beklediği son dakika..
  25. Fatih Erbakan gündem oldu!
  26. Bebek anne karnında ağlar mı?
  27. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
  28. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
  29. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
  30. Ekrem İmamoğlu skandalı böyle savundu
Siyonist Orkid’den kirli reklâm
Siyonist Orkid’den kirli reklâm
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor