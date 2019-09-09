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ABD'den skandal hamle! Bölgeye gönderdiler

Amerika Birleşik Devletleri, 55 TIR'la Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye askeri mühimmat gönderdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
ABD'den skandal hamle! Bölgeye gönderdiler

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 TIR'la Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.

ABD YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyatlarını sürdürüyor. ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü. ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

YPG/PKK tünel kazmaya devam ediyor

ABD'nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor. Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi. AA, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
  1. Şanlıurfa
  2. Suriye
  3. ABD

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  • HarunHarun52 dk önce
    Dizi izliyoruz sanki ,Tsk niye vurmuyor kardeşim anlamak mümkün değil

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