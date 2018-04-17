ABD'den skandal girişim! İnsan hayatı yapay zekanın insafında

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haber bilim kurgunun, hızla bilim olgusu haline geldiğinin bir kanıtı niteliğini taşıyor. ABD ordusu kısa bir süre önce, tamamen yapay zeka (AI) kontrolünde olan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) geliştirdiğini duyurdu. Savaş teknolojisi için atılan büyük adımlardan biri olan bu gelişme, robotların insan hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.



TAMAMEN İNSAN MÜDAHALESİNİN DIŞINDA



Yapay zekalı SİHA'lar sivil ölümlere sebebiyet verebilir

Günümüzde, MQ-9 Reaper gibi askeri hava araçları uydular aracılığı ile hâlâ insanlar tarafından yönetilirken, bu yeni teknoloji sayesinde SİHA'lar herhangi birinin müdahalesi olmadan hangi düşman gücü veya askerini vurması gerektiğine kendi yapay zekası ile karar verebilecek. Bu teknoloji sayesinde ABD ordusunun savaş durumunda büyük avantaj sağlaması ve aynı zamanda savaş pilotlarında görülen travma sonrası stres bozukluğunun da önüne geçilmesi hedefleniyor.



ETİK VE SORUMLULUK ORTADAN KALKIYOR

Geliştirilen bu yapay zekalı SİHA'lardan insan gözetimini tamamen kaldırmak ise yasal ve etik sorumlulukları ortadan kaldırmıyor. Uzmanlar bu teknolojinin geliştirilmesi sürecinde sivil ölümlerin de olabileceği ihtimalinin mutlaka göz önünde bulundurulması ve yapay zekalı SİHA'ların sıfır hata toleransı ile geliştirilmesi konusunda görüşlerini belirtiyorlar.