ABD'den skandal F-35 hamlesi! Türkiye'nin S-400 tedarikine ABD'den skandal tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD'li senatörler, F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesini engellemek için yasa tasarısı hazırladı.

ABD'li senatörler, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmemesi için bir yasa tasarısı hazırladı. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.