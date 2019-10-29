ABD'den skandal 29 Ekim hamlesi!
Küresel eşkıya ABD, tam da 29 Ekim'de sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıyan yasa tasarısını onayladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nden küstah sözde Ermeni Soykırımı hamlesi geldi. Sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını onayladı.
11 Nisan'da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.
Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni Soykırımı'na ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.