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Dünya ABD'den sert açıklama: Çin'in yaptıkları affedilemez
Dünya

ABD'den sert açıklama: Çin'in yaptıkları affedilemez

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ABD'yi kabadayılık ile suçlamasına tepki gösteren Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Dünyada Çin'den daha büyük bir kabadayı olmadığını ve Çin'in yaptıklarının affedilemez olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 22:20:00 -
ABD'den sert açıklama: Çin'in yaptıkları affedilemez

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD'yi kabadayılıkla suçlamasına cevap verdi.

McEnany, Çin'in çabasını koronavirüsle mücadeleye ayırmak yerine bu virüs hakkındaki bilgileri saklamaya harcadığını belirterek, Çin'in yaptıklarının affedilemez olduğunu ve Çin'in koronavirüsle ilgili bilgileri sakladığını ve Çin'den daha büyük bir kabadayı olmadığını söyledi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunan McEnany, Trump'ın tutumunun bu konuda net olduğunu ve Navalnıy'ın zehirlenmesinin kınandığını açıkladı.

Navalnıy'nin zehirlenmesine ilişkin Almanya'nın ulaştığı delilleri G7 ülkeleri ile paylaştığını söyleyen McEnany, Navalnıy'nin Rusya tarafından geliştirilen bir kimyasal madde ile yapılan bir saldırının kurbanı olduğunu belirtti.

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