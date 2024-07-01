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Dünya ABD'den savaş hazırlığı gibi karar!
Dünya

ABD'den savaş hazırlığı gibi karar!

Yeniakit Publisher
2024-07-01 03:50:00 -
ABD'den savaş hazırlığı gibi karar!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için Avrupa'daki bazı ülkelerde bulunan askeri üslerinde alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

Pentagon, konu hakkında AA’ya yazılı açıklama gönderdi.

Açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının (USEUCOM), yurt dışındaki ABD askeri topluluğunun güvenliğine etki eden çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendirdiği kaydedilerek, bu çabanın bir parçası olarak, ordu mensuplarının güvenliğini sağlamak için sıklıkla ek adımlar atıldığı belirtildi.

“Operasyonel güvenlik nedenleriyle belirli önlemlere girmeyeceğiz ancak tedbirli olmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanılan açıklamada, USEUCOM’un, Avrupa sahasındaki personele, şüpheli etkinliklerin bildirilmesi, Dışişleri Bakanlığının seyahat tavsiyelerinin izlenmesi ve ihtiyatlı kişisel risk azaltma önlemlerinin uygulanması da dahil olmak üzere her zaman tetikte olmalarını ve uyanık kalmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.

Açıklamada, USEUCOM’un, ev sahibi ülkeler, müttefikler ve ortaklarla istişarede bulunarak, personelinin bilgilendirilmesini ve bireylerin, ailelerinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik ortamını sürekli olarak izlediği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan bilgilerde, Bulgaristan, İtalya, Romanya ve Almanya'daki ABD askeri üslerinin, “Güç Koruma Durumu ‘Charlie’" olarak bilinen yüksek alarm durumuna geçirildiği paylaşılmış, bunun, son 10 yılın en yüksek tehdit seviyesi olduğu öne sürülmüştü.
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