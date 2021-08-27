ABD'den şaşırtan Taliban açıklaması

Terör örgütü DEAŞ'ın dün Kabil Havaalanı bölgesini kana bulamasının ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Taliban'a müttefik muamelesi geldi.

CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, 'ABD ile Taliban arasında istihbarat paylaşımı operasyonu yürütüldüğünü, iki tarafın 31 Ağustos'ta tahliyelerin tamamlanması gibi ortak bir amacı paylaştığını' söyledi.

Taliban'dan "Bu ortak amacı uyumlu tuttuğumuz sürece birlikte çalışmak faydalı oldu" diye söz eden ABD'li general, terör tehditlerine ilişkin bazı istihbaratın paylaşıldığını ve bunun işe yaradığını dile getirdi:



"Bu istihbaratın versiyonlarını Taliban ile paylaşıyoruz, böylece onlar gerçekten baskınlar yapıyor... (Olası saldırıların) bazılarını engellediklerini düşünüyoruz."

Tahliyelerin gerçekleştiği Kabil Havaalanı bölgesinde dün ABD askerleri dahil onlarca kişinin öldüğü saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın kasten izin verdiğine inanmalarına yol açacak herhangi bir istihbarata sahip olmadıklarını aktaran McKenzie, DEAŞ'ın üstlendiği saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın izin verme potansiyeliyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Bilmiyorum. [Taliban'ın] buna izin verdiğine beni ikna edecek herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum."

McKenzie, 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha'da Taliban siyasi liderliğiyle 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları' konusunda yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

CENTCOM Komutanı'nın son açıklamasından önce ABD'li haber sitesi Politico 'Washington'ın Kabil Havaalanı'na girişine izin verilmesi gereken ABD'liler ile Afgan işbirlikçilerinin isim listesini Taliban ile paylaştığını' duyurmuştu.

Haberde Joe Biden yönetiminin bu hamlesinin 'bazı ABD Kongresi üyeleri ve askeri yetkilileri kızdırdığı' aktarılmıştı.