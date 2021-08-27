  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama
Hamsi, istavrit ve sardalya avı için karar duyuruldu
Rusya'dan Afganistan'daki saldırıya dair açıklama
Kabil'den tahliyeler sürüyor! İkinci uçak da Ankara'ya ulaştı
Dünya ABD'den şaşırtan Taliban açıklaması
Dünya

ABD'den şaşırtan Taliban açıklaması

Kabil Havaalanı'nda meydana gelen terör saldırılarının ardından konuşan CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, "ABD ile Taliban arasında istihbarat paylaşımı operasyonu yürütüldüğünü ve bu sayede bazı terör saldırılarının önlendiğini" söyledi

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:58:00 -
ABD'den şaşırtan Taliban açıklaması

Terör örgütü DEAŞ'ın dün Kabil Havaalanı bölgesini kana bulamasının ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Taliban'a müttefik muamelesi geldi.

CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, 'ABD ile Taliban arasında istihbarat paylaşımı operasyonu yürütüldüğünü, iki tarafın 31 Ağustos'ta tahliyelerin tamamlanması gibi ortak bir amacı paylaştığını' söyledi.

Taliban'dan "Bu ortak amacı uyumlu tuttuğumuz sürece birlikte çalışmak faydalı oldu" diye söz eden ABD'li general, terör tehditlerine ilişkin bazı istihbaratın paylaşıldığını ve bunun işe yaradığını dile getirdi:

"Bu istihbaratın versiyonlarını Taliban ile paylaşıyoruz, böylece onlar gerçekten baskınlar yapıyor... (Olası saldırıların) bazılarını engellediklerini düşünüyoruz."

Tahliyelerin gerçekleştiği Kabil Havaalanı bölgesinde dün ABD askerleri dahil onlarca kişinin öldüğü saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın kasten izin verdiğine inanmalarına yol açacak herhangi bir istihbarata sahip olmadıklarını aktaran McKenzie, DEAŞ'ın üstlendiği saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın izin verme potansiyeliyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:
"Bilmiyorum. [Taliban'ın] buna izin verdiğine beni ikna edecek herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum."

McKenzie, 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha'da Taliban siyasi liderliğiyle 'ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları' konusunda yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.

CENTCOM Komutanı'nın son açıklamasından önce ABD'li haber sitesi Politico 'Washington'ın Kabil Havaalanı'na girişine izin verilmesi gereken ABD'liler ile Afgan işbirlikçilerinin isim listesini Taliban ile paylaştığını' duyurmuştu.

Haberde Joe Biden yönetiminin bu hamlesinin 'bazı ABD Kongresi üyeleri ve askeri yetkilileri kızdırdığı' aktarılmıştı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay