ABD'den S-400 açıklaması!

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, "Türkiye ile yaşanan S-400 sorununa çözüm bulunacağından umutluyum ama zor bir mesele" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Atlantic Council etkinliğinde konuştu.

"Umutluyum ama zor bir konu"

Dunford Türkiye ile ABD arasında krize sebep olan S-400 ve F-35 meseleleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Dunford burada yaptığı açıklamada, "Türk ortaklarımızın bizimle yakın çalışması için çabalıyoruz. Türkiye'ye 12 kere gittim. Hiçbir ülkeye bu kadar gitmemiştim. Bu konuyu aşabileceğimiz konusunda umutluyum fakat zor bir konu" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere ve F-35 konularına de değinen Dunford, "ABD ve Türkiye arasında ayrılıktan çok daha fazla dayanışma var. Fakat Trump yönetimi ile Kongre S-400 ve F-35 üzerinde anlaşmada zor dönemler yaşayacak gibi. F-35 konusunda kararları ben vermiyorum. Bu meselede bizim Türkiye'ye karşı olan pozisyonumuz hep çok açık oldu" dedi.