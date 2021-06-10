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Dünya ABD'den S-400 açıklaması
Dünya

ABD'den S-400 açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye'yi S-400 alımının olumsuz sonuçlarıyla ilgili uyarmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 23:43:00 -
ABD'den S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını değerlendirdi.

Price, açıklamasında "Rus S-400'leri, NATO donanımıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kendi taahhütleriyle uyumlu değil. Türkiye'yi, bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir NATO üyesi olarak, S-400'e sahip olma ile ittifak kapsamındaki taahhütler arasındaki çelişkiyi anlamasının önemli olduğunu savunan ABD'li diplomat, "(ABD Başkanı Joe) Biden'in Türk mevkidaşını görme fırsatı olacak" hatırlatmasını yaptı.

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Yorumlar

Salihce

yani S 400 lerin paketini acmak nasip olmucak veya incirlik üssüne ABD nin kontrolune verilecek..!
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Rofar

Türkiye yada başka bir ülke Amerika'ya F-22 leri F-35 leri üretemezsin bunlar bizim radarlarımızda görünmüyor bu konuda endişe duyuyoruz dese ne cevap verirler tabii efendim ne demek hemen vazgeçiyoruz mu dicekler bu kadar saçma sapan iş olur mu
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