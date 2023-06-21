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Dünya ABD'den Rusya'ya yeni suçlama
Dünya

ABD'den Rusya'ya yeni suçlama

Yeniakit Publisher
2023-06-21 04:23:00 -
ABD'den Rusya'ya yeni suçlama

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temscilcisi Linda Thomas-Greenfield, mülteci sayısının rekor seviyede artmasını Rusya'ya bağladı.

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Greenfield, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 Haziran'da bombalarla vurulmasının ardından çıkan su baskınlarından dolayı birçok kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Greenfield, "Başkan Putin'in Ukrayna'da başlattığı haksız savaş, mülteci sayısındaki rekor artışın baş sorumlusu." ifadesini kullandı.

Sudan'daki çatışmaların da kitlesel hareketlilikleri tetiklediğini kaydeden Greenfield savaş, siyasi istikrarsızlık ve doğal afetler gibi unsurların rekor sayıdaki insanı zorla yerinden ettiğini vurguladı.

Greenfield, dünyanın "eşi görülmemiş" bir küresel krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin yerinden edilmiş savunmasız insanlara 17 milyon dolardan fazla yardım sağladığını ifade eden Greenfield, bunun on milyonlarca mülteciye, ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ve çatışmalardan etkilenen insanlara yiyecek, su, barınak, sağlık hizmeti gibi alanlarda destek olduğunu kaydetti.
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Greenfield, "Hiçbir ülkenin tek başına yerinden edilmiş milyonlarca insana çözüm sağlayamayacağını; bunun küresel çapta işbirliği içerisinde yapılması gerektiğini" sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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