ABD'den Rusya'ya Venezuela ültimatomu!

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Venezuela'ya asker göndermesi hakkında bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray tarafından duyurulan kınama mesajında, Venezuela'da yabancı askeri varlıkları, barış ve güvenlik için "doğrudan bir tehdit" olarak gördüklerini söyleyen Bolton, "Batı Yarımküre dışındaki aktörleri, askeri harekatların yapılması ya da genişletilmesi amacıyla, askeri varlıkların Venezuela'ya veya yarımkürenin herhangi bir yerinde konuşlandırılmasına şiddetle karşıyız. Bu tür provokatif eylemleri, bölgedeki uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan tehdit olarak göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı Yarımküre'deki ortaklarımızın özgürlük, güvenlik ve hukukun üstünlüğüne ortak bir saygıyla dayanan çıkarlarını, savunmaya ve korumaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Haber7