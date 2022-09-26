  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den Rusya'ya "nükleer silah" uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak
Dünya

ABD'den Rusya'ya "nükleer silah" uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya "nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırak" mesajı gönderdiklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 14:40:00 -
ABD'den Rusya'ya "nükleer silah" uyarısı: Boşboğazlık etmeyi bırak

ABD'nin CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına röportaj veren Antony Blinken, Washington yönetiminin Moskova'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.

Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk." ifadelerini kullandı.

Nükleer silah kullanımına atıfta bulunan Blinken, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk." dedi.

Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için feci sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bağcılar'da yaşanan cinayetin ardından çarpıcı tweet: Siz değil misiniz Tarkan'ı, Deniz Seki'yi baş tacı yapan?
Gündem

Bağcılar'da yaşanan cinayetin ardından çarpıcı tweet: Siz değil misiniz Tarkan'ı, Deniz Seki'yi baş tacı yapan?

İstanbul-Bağcılar'da yaşanan cinayetin ardından bir sosyal medya kullanıcısından düşündüren bir tweet geldi.

BAE o ülkeyle anlaştı! Dizel yakıt temin edecekler
Dünya

BAE o ülkeyle anlaştı! Dizel yakıt temin edecekler

BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Alman Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG (Hoyer) şirketinin 2023 süresince aylık 250 bin tonluk dizel yakıt ted..
Uzman öğretmenlik sınavı 2022: Uzman Öğretmenlik sınavı başvurular başladı mı, nereden, nasıl yapılır? Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu sorgulama ekranı!
Eğitim

Uzman öğretmenlik sınavı 2022: Uzman Öğretmenlik sınavı başvurular başladı mı, nereden, nasıl yapılır? Uzman Öğretmenlik sınavı başvurusu sorgulama ekranı!

Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları için internette sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Uzman Öğretmenlik sınavı için başvuru alımı için tar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23