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Dünya

ABD'den Rusya'ya çağrı: Derhal serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’da mahkemenin casusluktan suçlu bulup hakkında 16 yıl hapis cezasına hükmettiği eski ABD’li denizci Paul Whelan’ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 20:04:00 - 2020-06-15 20:05:26
ABD'den Rusya'ya çağrı: Derhal serbest bırakın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı açıklamasında, Whelan’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Açıklamada, "Rusya’da bir mahkeme tarafından, savunma yapacak tanıklara gerekli izinler verilmeden, gizli kanıtlarla yürütülen, gizli bir duruşmanın ardından ABD vatandaşı Paul Whelan hakkında verilen karar ABD’yi öfkelendirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Paul Whelan’ın erkek kardeşi David Whelan da "Paul’ün eve dönmesi için bir şeyler yapabilecek tek kişi olan Başkan Donald Trump’ın hızlıca bunu gerçekleştirmesini umuyoruz" dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da görülen davada casusluktan suçlu bulunan ABD’li eski denizci Paul Whelan hakkında 16 yıl hapis kararı verilmişti.

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