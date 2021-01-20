ABD'den Rusya'nın dibine askeri yığınak

ABD Hava Kuvvetleri 2021'in şubat ayında bir bombardıman ekibini Norveç’te görevlendirecek. Görev ekibi ile birlikte 4 Rockwell B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı da Norveç’te konuşlandırılacak.

Scramble tarafından yapılan habere göre, ekibin Norveç’e geleceği tarih bilinmiyor ancak ekibin şubatın son iki haftasında geleceği ön görülüyor.

Amerikalı ekip, Norveç’in Orland şehrinde görevlerine başlayacak. Orland’da yer alan hava üssünde F-35A kullanma kabiliyetine sahip 332. hava filosu ve Sea King Mk43B kullanma kabiliyetine sahip 330. filo yer alıyor.

Lavrov Norveç'e tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği sanal basın toplantısında Norveç'in ve NATO'nun Rusya sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetlerinin olumsuz sonuçlara neden olacağı konusunda uyardı. Lavrov, söz konusu uyarıyı Norveçli mevkidaşı Ina Eriksen Soreide'ye de yaptığını ifade etti.