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Dünya ABD'den Rusya açıklaması: Devam edeceğiz
Dünya

ABD'den Rusya açıklaması: Devam edeceğiz

Yeniakit Publisher
2023-08-03 20:00:00 -
ABD'den Rusya açıklaması: Devam edeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesi durumunda ABD'nin, Rusya da dahil olmak üzere ülkelerin gıda ürünlerini güvenli bir şekilde ihraç etmesini sağlamaya devam edeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tahıl Anlaşması'ndan çekilen Rusya'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Blinken, "Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na dönmesi durumunda, ABD Rusya da dahil ülkelerin gıda ürünlerini güvenli şekilde ihraç etmesini sağlamaya devam edecektir" dedi.

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