  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'den Rus iş adamı Prigozhin'in şirketlerine yaptırım
Aktüel

ABD'den Rus iş adamı Prigozhin'in şirketlerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı: "Yevgeniy Prigozhin, kötü siyasi ve ekonomik etkisini tüm dünyaya yaymak için uluslararası bir destekçiler ağına sahip. ABD, Prigozhin'in küresel operasyon yürütme yeteneğini hedeflemeye devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 23:52:36 -
ABD'den Rus iş adamı Prigozhin'in şirketlerine yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı Yevgeniy Prigozhin'in yönettiği bazı kuruluşlara yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Prigozhin'in yönettiği bazı kuruluşların Rus güvenlik ve istihbarat servisleri ile doğrudan ilişkili olduğu ve Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (CAR) etkisini artırmak için çalıştığı belirtildi.

Ayrıca Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla da bilinen Yevgeniy Prigozhin'e bağlı bazı isimlerin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yevgeniy Prigozhin, kötü siyasi ve ekonomik etkisini tüm dünyaya yaymak için uluslararası bir destekçiler ağına sahip. ABD, Prigozhin'in küresel operasyon yürütme yeteneğini hedeflemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

- 6 şirket ve üst düzey yöneticilerine yaptırım

Buna göre, değerli maden ve elmas sektöründe bulunan Rusya merkezli MFinans, CAR merkezli Lobaye Yatırım, St. Petersburg merkezli Okeanos, Finlandiya merkezli lojistik ve yatırım şirketleri Optima Freight OY, Unicum Trade OY ve ACEX OY'a yaptırım uygulandı.

Bunun yanı sıra söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin de yaptırım listesine eklendiği ve bu isimlerin Prigozhin ile doğrudan ilişkisi olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yevgeniy Prigozhin'in Ukrayna, Suriye, Sudan, Libya ve Mozambik gibi ülkelerde operasyonlar yürüten ve ABD tarafından daha önce yaptırım listesine eklenmiş Rus paralı savaşçı şirketi Wagner'in de yöneticisi ve finansörü olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik
Medya

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı FOX’un dizisi Bay Yanlış’ta koronavirüs paniği yaşandı.
Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!
Gündem

Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!

Russia Today (RT) kanalı Kasım ayında ABD’de yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi ilginç bir video yayınladı. Kanal ABD Başkanı Donald Trump..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı