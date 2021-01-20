ABD’den Rus gemisine Kuzey Akım 2 yaptırımı

Amerika Birleşik Devletleri, yaptırım silahını bu kez Rusya için kullandı. Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, projede görevli Fortuna boru döşeme gemisi ile geminin sahibi KVT-RUS adlı şirketi yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Açıklamada, yaptırım kararının "ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" kapsamında uygulanacağı belirtildi.

Projenin, Avrupa'yı Rus gazına daha bağımlı hale getireceği iddia edildi.

Rusya'dan yanıt gecikmedi

Yaptırımlara Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kuzey Akımı 2, ABD'nin kanunsuz ve kaba yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı, bu durumu üzüntü ile karşılıyoruz" dedi.

Projenin bitirilmesi için çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

Rus enerji şirketi Gazprom, çeşitli bölgelerde yaşanan siyasi değişikliklerin ve baskıların, Kuzey Akım 2 projesinin askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olabileceğini vurgulamıştı.

Toplam maliyetinin 10 milyar euro civarında olması beklenen ve yüzde 94’ü tamamlanan Kuzey Akım 2 Projesi sayesinde, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Projenin inşaatı ABD'nin yaptırım tehditlerinin ardından Aralık 2019'da askıya alınmıştı.