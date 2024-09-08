ABD’den RTX’e ceza: Amerikan devine şok, veriler sızdı! Ses getiren paylaşımı... Detaylar hayrete düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Raytheon Technologies’e (RTX) veri sızdırdığı gerekçesiyle toplam 200 milyon dolar para ceza verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, RTX çalışanlarının yanlışlıkla VC-25 (Air Force One), F-22 Raptor, F-35 Lightning II, B-2 Spirit, B-1B Lancer, F/A-18, F-15 ve F-16 Fighting Falcon uçaklarının teknik sırlarını, Rusya, İran ve Çin’e sızdırması sebebiyle, RTX şirketinin bu para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Özellikle Rusya ve İran’ın sızıntılardan en çok faydalanan ülkeler olduğu ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildi.

RTX, veri sızıntılarına ilişkin belgeleri Amerikan Hükümeti’ne ‘’gönüllü olarak’’ ifşa etti ve sızıntıların tamamının 2017-2023 yılları arasında gerçekleştiğini aktardı. Askeri kaynaklara göre RTX’in paylaştığı belgelerde, Uluslararası Silah Ticaret Yönetmelikleri’ni ihlal eden toplam 750 örnek bulunuyor. Bu ihlallerin arasında; ‘’çalışanlar tarafından el bagajıyla taşınan savunma ürünlerinin ihracatı’’ gibi örneklerin yer aldığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan RTX yetkilileri, İhlallerin çoğunlukla çalışanların uluslararası seyahatleri sırasında iş dizüstü bilgisayarlarını yanlarında taşımaları ve içindekilerin güvenliğini göz ardı etmeleri nedeniyle meydana geldiğini aktardı.

RTX’in veri sızıntısı haberi, ABD Hava Kuvvetleri’nin F-22 Raptor filosunu yeni sensörler, aviyonikler ve yazılımlarla yükseltmek için RTX’e toplam değeri 1 milyar dolar olan yeni bir sözleşmeyi duyurmasından hemen son geldi. Ortaya çıkan iddiaların sözleşmeyi etkileyip etkilemeyeceği ise şu an için gizemini koruyor.

ABD devlet kaynakları, RTX’in belgeleri gönüllü olarak ifşa etmesi sebebiyle, şirketin ABD Ordusu ile uyumluluğunu güçlendirmek koşuluyla, 200 milyon dolarlık cezasının 100 milyon dolarının askıya alınacağını iddia ediyor. Ek olarak RTX’in, önümüzdeki 24 aylık süre boyunca, şirketi denetlemesi için özel bir görevli istihdam edeceği de gelen haberler arasında.