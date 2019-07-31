0553 313 94 23

ABD'den resmi açıklama geldi: Chinook helikopterleri teslim edildi

Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçağı projesi konusunda gerginlik sürerken, ABD merkezli Boeing firması 4 Chinook helikopterinin daha teslimatını tamamladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
ABD'den resmi açıklama geldi: Chinook helikopterleri teslim edildi

ABD merkezli Boeing firması 4 Chinook helikopterini Türkiye'ye teslim etti. Konuyla ilgili açıklama ABD Büyükelçiliği'nden yapıldı.

Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu.

Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
  1. İzmir
  2. Chinook helikopteri
  3. Amerikan Büyükelçiliği
  4. Twitter

YORUM YAZ

  • ChinookChinook12 dk önce
    Artık çok daha güçlüyüz. Şimdi amerika düşünsün. F-35 vermediler ama daha güçlü bir hava aracı verdiler herşeyi tasiyabiliriz artık.
  • ChinookChinook12 dk önce
    Artık çok daha güçlüyüz. Şimdi amerika düşünsün. F-35 vermediler ama daha güçlü bir hava aracı verdiler herşeyi tasiyabiliriz artık.
  • HarunHarun13 dk önce
    Desene kazzigi yemişiz, kazzikliyamadiklarini terör ilan ederler pis hırsız katiller

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkeli’de otomobil takla attı: 1yaralı
  1. Türkeli’de otomobil takla attı: 1yaralı
  2. Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim..
  3. Avrupa borsaları Fed kararı öncesi..
  4. Bursaspor-Altay maçında 3 gol
  5. Galatasaray’ın yeni transferi Emre..
  6. Akten: Yazıcıoğlu'nu öldürenler bunun..
  7. Emre Mor, İstanbul'da
  8. Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı
  9. Yeddiemin deposunda çıkan yangında..
  10. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
  11. ABD'den resmi açıklama geldi: Chinook..
  12. Teksas’ta rafine yangını
  13. İran rejimi karşıtı "Halkın..
  14. Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını..
  15. Çevreci gençler sahil temizliğinde
  16. Beşiktaşlı pilottan Sergen Yalçın'a..
  17. Kontrolden çıkan kamyonet evin..
  18. Kadına sokak ortasında kanlı infaz
  19. Kayınpeder eski damadını vurdu: 1..
  20. Manisa FK tescillendi
  21. ABD'de arka bahçesinde sahipsiz kedi..
  22. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca..
  23. Meksika'da gazeteci ölü bulundu
  24. AHISKA heyetinden çalışma ziyaretleri
  25. Balıkesir’de can pazarı: 1 ölü, 12..
  26. Patlayan klima motoru yangınına neden..
  27. Trafik uygulamasına katılan çocuklara..
  28. Kadınlar, kocası tarafından öldürülen..
  29. Jandarma’dan kaçak midye operasyonu
  30. Eskişehirsporlu futbolcular alacakları..
AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

Günün Karikatürü

31 Temmuz 2019
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi