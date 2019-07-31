ABD'den resmi açıklama geldi: Chinook helikopterleri teslim edildi Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçağı projesi konusunda gerginlik sürerken, ABD merkezli Boeing firması 4 Chinook helikopterinin daha teslimatını tamamladı.

ABD merkezli Boeing firması 4 Chinook helikopterini Türkiye'ye teslim etti. Konuyla ilgili açıklama ABD Büyükelçiliği'nden yapıldı. Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu. Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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