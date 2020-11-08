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Dünya ABD'den resmi açıklama geldi! 46. Başkan Joe BIden
Dünya

ABD'den resmi açıklama geldi! 46. Başkan Joe BIden

ABD’yi dört yıl yönetecek başkanı seçmek için 150 milyondan fazla insan 3 Kasım’da sandığa gitmişti.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:53:00 -
ABD'den resmi açıklama geldi! 46. Başkan Joe BIden

Son iki gündeki oy sayımlarıyla Donald Trump’la farkı açan Demokratların adayı Joe Biden, ABD’nin 46. başkanı oldu. 59. başkanlık yarışından zaferle çıkan Biden, 20 Ocak’ta yemin ederek görevi Trump’tan devralacak. Biden sayımın sürdüğü 4 eyalette de farkı açarken Cumhuriyetçi Parti, Pensilvanya’daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu, ancak mahkeme sadece posta ile geç gelen oyların ayrı sayılması kararı verdi. Yine Trump’ın başvurusuyla Georgia eyaletindeki oy sayımının da yeniden yapılacağı duyuruldu.

Biden seçimi kazandığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, “Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı. Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris’e duyduğu güvenden onur duydum” açıklamasında bulundu.

Trump: Durmayacağım

Trump ise Twitter’dan “Biden hatalı şekilde başkanlığı kazandığını iddia etmemeli. Ben de bu iddiada bulunabilirdim. Yasal süreçler daha yeni başlıyor!” derken seçim gecesi zaferini ilan ettiğini unuttu. Daha sonra yaptığı yazılı açıklamada Trump, “Hepimiz Biden’ın yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele etmesinin ve basındaki müttefiklerinin de ona yardım etmesinin sebebini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Sonuca medya değil, meşru oylar karar verecektir. Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım” ifadelerini kullandı.

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