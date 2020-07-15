ABD'den resmen vazgeçiyorlar! ‘Türkiye’den alacağız’ diyerek duyurdular

Filipinler Milli Savunma Bakanlığı (DND) hala T129 ATAK helikopterini Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nden satın almak istediğini ancak platformun ihracatı konusunda Türkiye’den garanti beklediğini açıkladı.

Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) teknik çalışma grubu ilk olarak 2018’in sonlarında saldırı helikopteri programı için T129 ATAK helikopterini seçti. O zamandan beri, T129 ATAK’ın ABD yapımı LHTEC CTS800-400A motorunun ihracat kısıtlamaları nedeniyle platformun Filipinler Hava Kuvvetleri’ne satışı ertelendi.

DND’nin halkla ilişkiler şefi Arsenio Andolong, 13 Temmuz’da Janes‘e verdiği demeçte, DND’nin Türkiye’nin helikopteri ihraç etme konusunda yaşadığı sorunlara rağmen T129 ATAK platformunu satın alma niyetini koruduğunu söyledi.

Andolong, “DND, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından sunulan T129 ATAK’ın devralınmasıyla ilerleyecek. Türkiye’nin devralımdan önce belirli garantileri taahhüt etmesini talep edeceğiz.” dedi.

T129 ATAK, maliyet-performans ile öne çıkmıştı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Boeing üretimi AH-64 Apache veya AH-1Z Viper saldırı helikopterlerinin Filipinler’e satışına yönelik onay çıkmıştı. Bir süredir TUSAŞ ürünü T129 ATAK helikopteriyle ilgilendikleri ve tedarik etmeleri yönünde talepleri olduğu Filipinler’de ABD tarafından gelen yeni gelişme bir çok soru işaretine neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Hükûmetine olası 6 adet AH-64E Apache ve 6 adet AH-1Z Viper saldırı helikopteri satışını onaylamıştı.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Malacanang’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Filipinler Hava Kuvvetleri’nin ABD yapımı helikopterlerin tedarikinden vazgeçmelerinin nedenini de açıklamıştı. Bakan Lorenzana, ABD ile Filipinler arasındaki siyasi ilişkilerin sorunlu olmadığını ancak Türk firmasının sunduğu saldırı helikopteri T129 ATAK’ın aynı verimi daha uygun maliyete sunacağını ifade etmişti.

Bakan Lorenzana yaptığı açıklamada Filipinler Hava Kuvvetleri’nin taarruz helikopteri tedariki için sahip olduğu bütçenin 13 milyar Filipin pezosu olduğunu belirtirken; “İhtiyacımızı ABD’den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 taarruz helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk yapımı T129 ATAK helikopteri satın alabiliyoruz.” demişti.

Açıklamasının devamında Bakan Lorenzana, TUSAŞ ile T129 ATAK helikopterinin tedarikine yönelik müzakerelerin COVID-19 pandemisi öncesinde başladıklarının altını çizerek “Türk yapımı ATAK helikopterleri, dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri.” şeklinde konuşmuştu.

(defenceturk)