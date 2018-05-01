ABD'den radyo frekanslı silah!

Günden güne gerek ülkemizde, gerek Orta Doğu’da, gerek Batı’da motorlu araçlar eşliğinde terör saldırıları; savaş alanlarından kentlere, şehir hayatının içine düşmeye devam ediyor. A.B.D Savunma Bakanlığı’nın ise bu tür terör saldırılarının önüne geçmek adına akıllarında oldukça işlevsel sayılabilecek bir proje var. Yakın zamanda kullanılmaya başlanacak bu teknoloji sayesinde şüpheli araçlar yoğun radyo frekansı yayan bir silah yardımı ile anında çalışamaz hale getirilebilecek.



ARAÇ İÇİNDEKİ ELEKTRİK DALGALARINI HEDEF ALIYOR



Temel olarak araç içindeki elektrik dalgalarını ve motor çalışma prensibini hedef alan bu silah, hedef aracın motorunu etkisiz hale getirerek şüpheli aracın hedef bölgesine girmeden durdurulmasını sağlıyor. Tabii akıllarda tek bir soru var 50 ya da 100 metre, yüksek ölçekli patlayıcı taşıyan bir aracın hedefine ulaşmasını engellemek için yeterli mi? Dolayısıyla bu tür bir teknolojinin yalnızca yüksek istihbarat sonucu şüphelileri belirleyip, şüphelinin hedef aldığı noktadan çok daha uzak bir bölgede durdurulması konusunda fayda sağlayabilir.

Kullanım alanı konusunda akılda bazı sorular bıraksa da silah’ın 50 metre menzili olan versiyonu ortalama bir kamyon ile kolaylıkla mobil halde olabilirken, 100 metrelik versiyonu ise şehrin önemli ve yoğun bölgelerinde kullanılmak üzere görev almayı bekliyor olacak.