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ABD’den PKK’ya 200 tır yeni silah

ABD’nin, kan kaybeden terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye 200 TIR’lık yeni parti silah yardımı yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Suriye’den çekileceğini ve PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiğini duyurmasının ardından YPG’ye yeni bir yardım konvoyu göndermesi, ABD’nin ikiyüzlü planlarını tekrar gözler önüne serdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
ABD’den PKK’ya 200 tır yeni silah

 Hasan Türkmen  Ankara 

ABD’nin, kan kaybeden terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye 200 TIR’lık yeni parti silah yardımı yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Suriye’den çekileceğini ve PKK’yı terör örgütü olarak kabul ettiğini duyurmasının ardından YPG’ye yeni bir yardım konvoyu göndermesi ABD’nin küstah planlarını tekrar gözler önüne serdi.

“ABD kendisiyle çelişiyor”

Trump döneminde Amerika’nın dış ilişkilerde istikrarsız davrandığını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ali Şahin, “Çok şaşırmamak gerekiyor. Son dönemlerde Amerika’nın Suriye meseleleri ile Türkiye ilişkilerinde stabil ve güvenilir bir sürecin olmadığını görüyoruz. ABD’nin bugün yapmış olduğu açıklama, yarın başka bir şekle bürünmüş oluyor. Bu ABD’nin Trump ile birlikte iç siyaset ve dış politikada eksenli ve çok parçalı bir süreç yaşadığını da gösteriyor. Bu, onların istikrarsızlık süreci, bir irade problemi yaşadıklarını ortaya koyuyor. Trump başka açıklama yapıyor, Pentagon ertesi gün başka bir açıklama yapıyor. Karar alma mekanizmalarının birbiriyle çeliştiğini görüyoruz. Türkiye olarak politikalarımızı, ABD’nin bugün yapmış olduğu açıklamayı yarın değiştireceğini göz önüne alarak tedbirli, ihtiyatlı ve kendi menfaatlerimiz gözeterek adımızı atmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yüzlerce sevkiyattan sadece biri

Suriye’den çekilme kararı alan ABD, bu açıklamanın ardından terör örgütü YPG’ye 200 TIR’lık yeni silah yardımı yaptı. Bu yardım paketi aslında ABD’nin terör örgütü PKK’ya yaptığı yüzlerce sevkiyatın sadece biri. Trump, daha önce de  Suriye’deki ABD askerlerini çekme kararı almış ve  terör örgütü PKK’ya verilen 22 bin TIR ve 5 bin uçak dolusu, yani 60 bin kişilik bir orduyu donatacak sayıdaki verdiği silah ile mühimmat hakkında Türkiye’ye de hiçbir güvence vermemişti. ABD’nin PKK’ya olan bu yardımları kamuoyunda tepki çekti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
  1. Ankara
  2. ABD
  3. terör örgütü PKK
  4. YPG
  5. Trump
  6. PKK
  7. AK Parti Gaziantep Milletvekili Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ali Şahin
  8. PKK'ya silah yardımı

YORUM YAZ

  • halisdemirhalisdemir8 dk önce
    siz de trumpla el sıkışmaya,herşey okey işareti yapmaya devam edin .))sonra da pkk ile mücadele ediyoruz deyin yazık!

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