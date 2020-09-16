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Aktüel ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım
Aktüel

ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, zırhlı araçlar, lojistik ve diğer askeri malzemeleri taşıyan yardımı Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'e törenle teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:18:38 -
ABD'den Peşmerge'nin 2 tugayına askeri yardım

ERBİL (AA) - ABD, Irak'taki Peşmerge güçlerine 250 milyon dolarlık yardım kararı kapsamında 2 Tugay'a zırhlı araç ve lojistik malzemeleri teslim etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail Erbil'de, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'le beraberindeki heyetle görüştü.

Açıklamada, görüşme sonrası İsmail ve Tueller'in, ABD'nin Peşmerge güçlerine bağlı 14. ve 16. Piyade Tugayı için gönderdiği zırhlı araçlar, lojistik ve diğer askeri malzemelerin teslimi için bir tören düzenlediği kaydedildi.

Törende bir konuşma yapan Peşmerge Bakanı İsmail, ABD'nin kendilerine ilk defa yardımda bulunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Düne kadar dostlarımız olan uluslararası koalisyonun desteği ile dünyanın en vahşi terör örgütü ile savaştık. Ancak DEAŞ'ın farklı bölgelerde yeniden faaliyete geçtiğini görüyoruz. Henüz ciddi bir tehdit teşkil etmeye devam eden terör örgütü DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılması için dünkü gibi bugün de Peşmerge'ye verilen desteğin artırılması gerekiyor."

ABD'li Büyükelçi Tueller de Peşmerge'ye teslim edilen zırhlı araç ve teçhizatların daha önce Washington'un Erbil'e vermiş olduğu 250 milyon dolarlık askeri destek sözünün bir parçası olduğunu hatırlattı.

Tueller, bu yardımın dışında ülkesinin uluslararası koalisyon güçleri kapsamında Peşmerge güçlerine eğitimler de verdiğini söyledi.



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