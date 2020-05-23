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ABD'den Pakistan için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 00:16:51 -
ABD'den Pakistan için taziye mesajı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karaçi kentinde gerçekleşen uçak kazasından dolayı şok ve üzüntü içerisindeyim. Dualarım kazada hayatını kaybedenler, yaralananlar ve aileleriyle. ABD, bu zor zamanda Pakistan'ın yanındadır." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) PK 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağı, 91 yolcusu ve 8 kişilik mürettebatıyla Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düşmüştü.

Kaza yerinden 66 cesedin çıkarıldığı ancak hayatını kaybedenlerin yolcu mu, mahalle sakini mi olduğunun henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Öte yandan Pakistan ordusunun da bölgeye özel arama-kurtarma ve rehabilitasyon ekibi göndererek kimlik belirleme çalışmalarına destek verdiği belirtilmişti.

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