ABD'den oyalama taktiğine devam! "Türkiye'nin güvenli bölge talebine olumlu cevap vermedik"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Güvenli bölgenin 30 kilometre olması konusunda anlaşmaya çalışıyoruz" diyen Jeffrey, "Başkan (Trump), DSG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz” dedi.

Türkiye'nin talebine henüz olumlu cevap vermediklerini dile getiren Jeffrey, "30 kilometre yapabileceğimizi sanmıyorum" diye ekledi.

Jeffrey, Ankara ve Washington'un yakın irtibat halinde olduğunu kaydederek, "Türkiye genel olarak Suriye hükümetinin davranışını değiştirmeye çalışıyor. Burada da hemfikiriz. Genel olarak koordineli hareket ediyoruz. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok sayıda telefon görüşmesi yaptı. Bakan Pompeo’ya Türkiye ziyaretinde Erdoğan ile görüştüğünde ben de eşlik etmiştim. Hem Dışişleri hem de benim seviyemde Türk mevkidaşlarımızla neredeyse her ay irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Suriye’nin Türkiye ile sınır bölgesinde yaklaşık 30 kilometre genişliğinde bir tampon bölgenin oluşturulması gerektiğini açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu bölgenin müttefik ülkelerin desteğiyle Türkiye tarafından kontrol edilmesi koşuluyla bu fikre sıcak baktığını ifade etmişti.

Trump birçok kez, “DAEŞ’e karşı zafer” açıklamaları yapmış ve Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti. ABD, terör örgütü YPG ve bağlı örgütlere verdiği desteği ‘DAEŞ’e karşı mücadele’ olarak gerekçelendiriyordu. DAEŞ’in bölgeden çıkarıldığı açıklamasına rağmen ABD’nin YPG’ye mühimmat sevkiyatı kafalarda soru işareti bırakıyor.

Türkiye'nin terör örgütü YPG'yi, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili terör örgütü DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.