0553 313 94 23

ABD’den ÖSO’ya eğitim!

ABD, 3 sene önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
ABD’den ÖSO’ya eğitim!

ABD, Suriye'nin güneyinde desteklediği ancak uzun süre önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı.

ABD, Suriye'nin güneyindeki ÖSO gruplarından 3 sene önce çektiği desteği tekrar vermeye hazırlanıyor.

ABD'nin desteğini çekmesiyle Esed rejimi safındaki İran destekli yabancı terörist gruplar, Suriye'nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim olmuştu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif Üssü'nde ve Ürdün içerisinde ÖSO güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı.

Grup, Deyrizor da dahil olmak üzere ülkenin güneydoğusunda yaşayan çok sayıda Arap savaşçıyı bünyesine kattı.

Eğitimlere, DAEŞ karşıtı danışmanlar destek veriyor

ABD subayları ve istihbarat görevlilerinin verdiği eğitimlere, DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon üyesi danışmanlar destek veriyor. ÖSO mensuplarına hava indirme operasyonları, çölde ve zor şartlarda hayatta kalma, belirli noktalara saldırı gibi özel eğitimler veriliyor. Kaynaklar, projenin bölgedeki gizli DAEŞ hücrelerinin yanı sıra, sınır boyundaki İran güçlerine yönelik olduğunu ifade ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
  4. DAEŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    1. 31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    2. Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci
    3. Bilecik’te katı atık tesislerinde..
    4. Madenciliğin önemli fuarı, devlet..
    5. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    6. Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları..
    7. Yüzde yüz yerli! Yavruları daha..
    8. Eskişehir’de ‘Yüz Okuma Teknikleri’..
    9. Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan..
    10. Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı..
    11. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    12. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    13. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    14. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    15. Ünlü markalardan başörtülere ayrımcılık
    16. BEÜ’de ‘15 Temmuz Şehitleri İçin Anma..
    17. Deniz Türüç, Avusturya kampında güç..
    18. Nesli tükenme tehlikesi altında olan..
    19. Para Halter Dünya Şampiyonası
    20. Belediye çalışanlarına eğitim desteği
    21. Başkan Yavaş’a yabancı heyet..
    22. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    23. Ecdat yadigarı cami aslına uygun..
    24. Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı..
    25. BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri..
    26. Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi..
    27. Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış..
    28. Koreli turistler rotayı Türkiye'ye..
    29. Mücevher ihracatı, Haziran'da yüzde..
    30. Hamile kadına kapkaça 13 yıl hapis..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’