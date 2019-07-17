ABD’den ÖSO’ya eğitim! ABD, 3 sene önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı.

ABD, Suriye'nin güneyinde desteklediği ancak uzun süre önce yardımını kestiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı. ABD, Suriye'nin güneyindeki ÖSO gruplarından 3 sene önce çektiği desteği tekrar vermeye hazırlanıyor. ABD'nin desteğini çekmesiyle Esed rejimi safındaki İran destekli yabancı terörist gruplar, Suriye'nin güneydoğusunu kapsayan Irak sınırına hakim olmuştu. Bölgedeki yerel kaynaklara göre, ABD, Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif Üssü'nde ve Ürdün içerisinde ÖSO güçlerine yeniden eğitim vermeye başladı. Grup, Deyrizor da dahil olmak üzere ülkenin güneydoğusunda yaşayan çok sayıda Arap savaşçıyı bünyesine kattı. Eğitimlere, DAEŞ karşıtı danışmanlar destek veriyor ABD subayları ve istihbarat görevlilerinin verdiği eğitimlere, DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon üyesi danışmanlar destek veriyor. ÖSO mensuplarına hava indirme operasyonları, çölde ve zor şartlarda hayatta kalma, belirli noktalara saldırı gibi özel eğitimler veriliyor. Kaynaklar, projenin bölgedeki gizli DAEŞ hücrelerinin yanı sıra, sınır boyundaki İran güçlerine yönelik olduğunu ifade ediyor.

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