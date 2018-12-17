0553 313 94 23

ABD'den 'operasyon' açıklaması: Türkiye'ye karşı askeri güç...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, ABD'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik muhtemel bir operasyonuna karşı ABD'nin sınır bölgesine asker sevkiyatı yaptığı iddialarını yalanladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:53
ABD'den 'operasyon' açıklaması: Türkiye'ye karşı askeri güç...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Gözlem noktalarını Türkiye için kurduk(!)"

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK terör örgütüne yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin bir soru hakkında Manning, şunları söyledi:

"Gözlem noktalarının, Bakan (James) Mattis tarafından spesifik olarak NATO ortağımız Türkiye'nin güvenlik kaygılarına hitap etmek üzere kurulması emredildi.

20 bin tır sevkiyat yaptı, son sevkiyatı yalanladı

Türkiye hakkında ve ABD'nin (Suriye'nin kuzeyine) büyük bir askeri sevkiyat yaptığına ilişkin haberler gördüm. Bunlar kesinlikle doğru değil. Suriye'nin kuzeydoğu sınırına büyük bir kuvvet kaydırmadık. Bu gözlem noktalarında amacımızı aşan kuvvet bulunmuyor. ABD ve Türkiye, (Suriye'nin) kuzeydoğu sınırındaki durumu konusunda koordinasyon halindedir."

DAEŞ'i yine bahane etti

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna herhangi bir operasyon yapmayacağından emin olup olmadıklarına ilişkin bir soruya Manning, "Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz. Oradaki gerçek odak, DEAŞ'ın fiziksel hilafetinin ve kalıntılarının yenilgiye uğratılması. Tüm ülke ve bölgedeki güçlere DEAŞ'ın yenilmesine odaklanması çağrısında bulunuyoruz." cevabını verdi.

Manning, "Bizim birinci odağımız NATO müttefiki Türkiye'ye destek vermek, ikincisi ise DEAŞ'ın ve kalıntılarının yenilgiye uğratılmasına odaklanmamızı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye operasyon yaparsa askeri güç kullanır mısınız?" sorusuna ilginç cevap

Manning'e, Pentagon'un, geçen hafta yaptığı, "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz." açıklaması hatırlatıldı.

Bu açıklamaya ilişkin "'Kabul edilemez' ifadesinden kastınız neydi? Türkiye operasyon yaparsa askeri güç kullanır mısınız?" şeklindeki bir soruya Manning, "Bu konuda size geri dönüş yapayım çünkü emin değilim." yanıtını verdi.

Manning, bu konularda Türkiye ile koordinasyon halinde olduklarını yineledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:53
  1. abd
  2. Türkiye
  3. suriye
  4. operasyon
  5. savunma bakanlığı
  6. pentagon
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu
    1. Emniyet Müdürü Verdi için mevlit okundu
    2. İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyonu..
    3. Uzunkaya'dan emekli olan Gülcü onuruna..
    4. Viyadüğün ayağına çarpan TIR'ın..
    5. Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi
    6. GÜNCELLEME- Muğla merkezli FETÖ/PDY..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2018
    8. "Afganistan'da 17 yıllık savaşa son..
    9. Tunus'ta protestoların gölgesinde..
    10. Acun Ilıcalı'nın ünlü yaptığı..
    11. Airbnb'den İsrail basınına yalanlama
    12. Bakan Pakdemirli'den papağana şiddet..
    13. TSK'ya 'terörist' diyen ABD'li albay..
    14. Güneş'e en uzak cisim keşfedildi
    15. Mahalleye dadanan hırsızlar yakayı ele..
    16. ABD'den 'operasyon' açıklaması:..
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. GÜNCELLEME - Sakarya'daki silahlı kavga
    19. İngiltere'de muhalefetten Theresa May..
    20. Ekipler teyakkuza geçti, ihbar asılsız..
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    Süleyman Soylu, sözünü kesen vekile böyle cevap verdi: Arkadaşlarınız beni iyi tanırlar
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyen detayları: Emniyette 15 gün nöbet tuttuk
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek
    Katar imzayı attı! 500 milyon dolar verecek

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    Netanyahu açık açık söyledi: Ajanlarımız aralıklarla o ülkeye gidiyor
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı
    S. Arabistan ve BAE'den Tunus’a darbe planı