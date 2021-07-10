  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çin'den mobil taksi uygulamasına darbe! Kişisel verileri toplama kurallarını ihlal etti
Taliban’dan yeni açıklama: Ülkenin yüzde 85’i kontrolümüzde
Pakistanlı İslam alimi Mufti Taki Osmani'ye suikast girişimi
İkiyüzlü AB’den Kıbrıs açıklaması: İki devletli çözümü kabul etmeyeceğiz!
Dünya ABD'den o şirketlere yaptırım!
Dünya

ABD'den o şirketlere yaptırım!

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunma veya bu faaliyetlere karışma riski bulunduğu gerekçesiyle Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen 34 şirketin kara listeye alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 00:38:00 -
ABD'den o şirketlere yaptırım!

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin dış politikası ve ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunma veya bu faaliyetlere karışma riski bulunduğu gerekçesiyle Çin, Rusya ve İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen 34 şirketin kara listeye alındığı belirtildi. Kara listeye alınan şirketlerden 14'ünü Çinli şirketler oluştururken, 8 şirketin ABD ürünlerinin İran'a ihracatını kolaylaştırdığı, 7 kuruluşun da Rus askeri programları desteklediği iddia edildi. Listeye alınan 5 şirketin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını "doğrudan desteklediği” öne sürüldü.

Açıklamada hükümet, şirket ve bireylerin Çin, İran ve Rusya gibi ülkelerdeki yıkıcı faaliyetler için ABD menşeli ürünlere erişmeye çalışmalarını önlemeye yönelik ihracat kontrollerinin sert bir şekilde uygulanmaya devam edeceği aktarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay