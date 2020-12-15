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Dünya ABD’den MİT'e övgü
Dünya

ABD’den MİT'e övgü

MİT'in nefes kesen operasyonu ABD'nin en prestijli gazetelerinden Washington Post’ta da haber oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:57:00 -
ABD’den MİT'e övgü

Gazete haberi, "İstanbul’da Habib Chaab adlı rejim muhalifinin ortadan kaybolmasıyla Türk istihbaratı MİT’in derinleştirdiği soruşturma sonucunda, Chaab’ın İstanbul’da gizemli kayboluşunun sırrının çözüldüğünü ve olayın planlayıcısı İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi gözaltına alındı" ifadeleriyle aktardı. Haberde, MİT’in, Chaab’ın Saberin S. adlı bir kadın tarafından Türkiye'ye çekildiği, onunla buluşmaya gittiğinde uyuşturulduğu ve ardından İran'a kaçırıldığını belirterek tüm sürecin İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti tarafından yönetildiğini tespit ettiği belirtilerek, “MİT’in başarılı operasyonu sayesinde Chaab’ın ortadan kayboluşunun gizemi çözüldü” ifadesine yer verdi.

Kaçırılan Habib Chaab kimdir?

İranlı muhalif Habib Chaab, İran’daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyor ve Arap Mücadele Hareketi’nin İsveç kolunu yönetiyordu. Chaab, İran’ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi.

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