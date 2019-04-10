ABD’den Mısır’a tehdit: Su-35 alırsanız...
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısır’ın Rusya’dan S-35 savaş uçaklarını satın almasının beraberinde yaptırımları da getireceğini belirtti.10 Nisan 2019 Çarşamba 00:05
ABD Senatosu'nda konuşan Pompeo, "Bu tür alımların, CAATSA kapsamında ülke yönetimine karşı yaptırım uygulanmasına yol açtığını net bir şekilde ortaya koyduk. Mısır'dan, bunu anladıklarına dair güvence aldık. Onların bu alımlar konusunda daha fazla ilerlememe kararı almasını umuyorum" dedi.
Rus Kommersant gazetesi, savunma sanayiinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Moskova ve Kahire'nin Mısır Hava Kuvvetleri'nin eski MiG-21 ve J-7 avcı uçaklarının yerinde kullanılması planlanan 20'nin üzerinde Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşma imzaladıklarını yazmıştı.
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